الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حريق كبير يلتهم أحد فروع مطاعم اللحوم الشهيرة فى طنطا

حريق
حريق

نشب حريق كبير، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في فرع أحد مطاعم اللحوم الشهيرة، في منطقة الاستاد بطنطا.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء خالد عبد السلام، إخطارًا من النجدة بنشوب حريق كبير في أحد فروع مطاعم اللحوم الشهيرة في منطقة الاستاد بمدينة طنطا.

على الفور، انتقل مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحلات والكافيهات المجاورة.

كما تم غلق منافذ الغاز الطبيعي في المنطقة كإجراء احترازي، وبعد جهود حثيثة من رجال الإطفاء، وبمساعدة الأهالي وعمال المطعم والأماكن المجاورة، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بسرعة ندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد سبب نشوب الحريق وتقدير حجم الأضرار الناجمة عنه.

وحسب شهود عيان، لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بين العاملين أو المترددين على المطعم، إلا أن الخسائر المادية كانت كبيرة لا سيما في ظل اشتعال النيران في أحد أشهر فروع مطاعم اللحوم في المدينة، وسوف تواصل النيابة تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

حريق كبير يلتهم أحد فروع مطاعم اللحوم الشهيرة في طنطا حريق كبير في ساعة مبكرة من صباح اليوم أحد مطاعم اللحوم الشهيرة منطقة الاستاد بطنطا منطقة الاستاد بمدينة طنطا مدير إدارة الحماية المدنية سيارتي إطفاء للسيطرة على النيران

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