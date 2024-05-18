مهددًا بالانسحاب.. جانتس: نتنياهو يقود إسرائيل إلى الدمار

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن هناك خللًا في قرارات مصيرية لم يتم أخذها ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، موضحًا أن المعركة الكبيرة التي نخوضها كشفت عن المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون.

وأضاف جانتس، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم نعيش حربًا وجودية وهناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة إسرائيل وتقودها إلى المجهول، مؤكدًا أن من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون حاليًا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم.

مقترح صفقة المحتجزين الأخير متوازن

وأوضح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، أن مقترح صفقة تبادل المحتجزين الأخير متوازن ويمكن تطويره وعلى نتنياهو أن يختار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة.

وهدد جانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلبِ نتنياهو التوقعات، مطالبًا مجلس الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو، مشيرًا إلى أن الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة والتجنيد العسكري العادل في إسرائيل.

ولفت عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، إلى أن الفترة الزمنية التي حددتها لعودة سكان الشمال إلى مناطقهم بحلول سبتمبر كافية.