السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار ترامب السابق يكشف السبب الحقيقى وراء تخبط إدارة بايدن فى قراراتها

بايدن
بايدن

قال جبريال صوما، أستاذ القانون الدولي والمستشار السابق لترامب، إننا نجد الرئيس الأمريكي أحيانًا يتردد في الأمور المتعلقة بمساعدة إسرائيل، فمن جهة يدرك جيدًا أن الشعب الأمريكي أو غالبية الناخبين في أمريكا سوف يصوتون للمرشح الذي يدعم إسرائيل، لذلك يتخذ موقفا مثل هذا الموقف بتأييد إسرائيل، لكن من ناحية أخرى يخشى من أنه سوف يخسر أعدادا كبيرة من الأصوات وبصورة خاصة من الجاليات الإسلامية والعربية التي لا تريد تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وأضاف صوما، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تنافرًا بين السياسة التي يتبعها مجلس الكونجرس الأمريكي والسياسة التي يتبعها جو بايدن، فالكونجرس الأمريكي يوافق بشكل كامل على تزويد إسرائيل بالأسلحة وبالمال أيضًا، ولكن الرئيس بايدن يقف بين طرفين فموقفه يريد أن يزود إسرائيل بهذه الأسلحة، ولكن يعلم جيدًا أن تزويد إسرائيل بالأسلحة سوف يخسره في الانتخابات المقبلة، لذلك كل هذه الأمور المتعلقة في الوقت الحاضر بسياسة البيت الأبيض تجاه غزة مرتبطة كثيرًا بالمسألة الانتخابية.

وأوضح، بايدن يريد أن يساير الجالية العربية والإسلامية؛ لأنه نجح في الانتخابات عام 2020 ربما بأصوات هذه الجالية، لذلك لا يرغب في خسارتها. 

القاهرة الإخبارية إسرائيل الرئيس الامريكي الناخبين الشعب الامريكي السياسة

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