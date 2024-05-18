السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مستشار ترامب السابق: الموقف الرسمى للبيت الأبيض يعارض اجتياح إسرائيل رفح

جريدة الدستور

قال جبريال صوما، أستاذ القانون الدولي والمستشار السابق لترامب، إن الموقف الرسمي للبيت الأبيض بالنسبة لرفح هو أن الولايات المتحدة تعارض اجتياح رفح، وتعتبر أن اجتياحا من هذا النوع سوف يؤدي إلى مزيد من المآسي على سكان غزة، وبأنه سوف يكون هناك قتلى ودمار كما حصل في بقية أنحاء غزة.

وأضاف صوما، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس بايدن في وضع لا يحسد عليه؛ لأنه من جهة لا يريد زيادة العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، ولكن في الوقت نفسه يجد نفسه بأنه مضطر أن يدافع عن الموقف الإسرائيلي ويدافع عن عدم وقف إطلاق النار كما استعمل حق الفيتو في الأمم المتحدة. 

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقوم بعملية اجتياح كبيرة في رفح، على الرغم من معارضة الرئيس بايدن في الوقت الحاضر.

القاهرة الإخبارية رفح اجتياح سكان غزة بايدن نتنياهو

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