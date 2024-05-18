السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسى: قرارات المنامة ممتازة ولا توجد ثقة فى إدارة أمريكا لعملية السلام

منذر الحوارات
منذر الحوارات

قال الدكتور منذر الحوارات، الكاتب والمحل السياسي، إن إعلان المنامة وقرارات مخرجات القمة العربية في البحرين هي قرارات ممتازة وكسابقاتها، وإن اختلفت هذه المرة بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام وهو مهم، فهذا معناه حرفيًا أنهم لا يثقون في إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لعملية السلام والتي تبنتها منذ عقود ولم تنجح حتى الآن في حل وإقامة الدولة الفلسطينية.


وأضاف "الحوارات"، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعوة لقوات دولية لحماية الفلسطينيين تؤكد أن قوات الاحتلال لا تقوم بدورها كدولة راعية للمحتلين، لأن هذا واجبها في القانون الدولي وبالتالي بحاجة إلى مساعدة دولية لحماية السكان من هذه القوة المحتلة، مشيرًا إلى أن كلا هذه النصين  يعتبران إهانة للولايات المتحدة والتأكيد على أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي.


وأوضح، أن القصة في جزء منها ليست هنا ولكن في كيفية تنفيذ هذه القرارات، وما هي الأدوات التي يمكن أن تضغط فيها الدول العربية؟ هل هي مستعدة للذهاب بعيدًا في مواجهة الولايات المتحدة؟، فإذا ما نظرنا إلى الساحة العربية، سنجد أن هناك انقسامات عديدة في الدول العربية، وهناك دول عربية فيها احتراب أهلي وفيها مشاكل والولايات المتحدة موجودة عسكريًا فيها.


وأشار، إلى أن إمكانيات الضغط في ظل هذا الواقع العربي مشتتة وغير واقعية، بالإضافة إلى أن الدول الحليفة للولايات المتحدة لا تزال غير واثقة أن القوة الإقليمية التي تهددها يمكن أن ترتدع فيما لو حصلت مواجهة بين هذه الدول والدول العربية، وبالتالي الوضع معقد ولا يمكن قراءته من زاوية واحدة.


وأكد، أننا ما زلنا حتى الآن نتحدث عن خطاب للقمة العربية ليست له مخالب وليست له أدوات "تخربش" المجتمع الدولي وتشعره أن هذه الكتلة الجيوسياسية الكبيرة قادرة على استخدام ما لديها من أدوات ضغط هائلة، موضحًا أن لدى الجغرافيا السياسية العربية أدوات ضغط هائلة فيما لو استخدمت يمكنها أن تقلب الموازين رأسًا على عقب وتجعل العالم يغير مواقفه بسرعة. 


ونوّه، إلى أن عملية التغيير ليست سهلة أيضًا، ولنكن واقعين فهي ستقلب تحالفات المنطقة وبحاجة إلى تكتل عربي واحد قوي قادر على مواجهة أي تحدٍ عسكري من أي قوة إقليمية، مؤكدًا أننا حتى الآن لا نمتلك هذه الأدوات.

القاهرة الإخبارية إعلان المنامة القمة العربية البحرين الدولة الفلسطينية الفلسطينين خطاب

مواد متعلقة

عائلات المحتجزين بغزة: توسيع العملية العسكرية فى رفح يعنى التخلى عن أبنائنا الأحياء

حزب الله: استهدفنا تمركزًا لجنود الاحتلال فى موقع البغدادى بمُسيرة هجومية

إعلام إسرائيلى: 3 مروحيات نقلت جنودًا قتلى ومصابين من قطاع غزة منذ صباح اليوم

إعلام إسرائيلى: جانتس سيعلن الليلة شروطه ومطالبه لنتنياهو من أجل بقائه فى الحكومة

فتح: نتنياهو لا يريد حلًا.. وكل من يقف جانب الاحتلال سيلوث يده بدماء الأبرياء

الهباش: ستتوقف الحرب إذا أرادت أمريكا.. وعلى الدول العربية تغيير لغة الضغط

حركة فتح: رسائل الرئيس السيسى ساهمت فى عدم تحقيق مبتغى الاحتلال

المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم ولا يساعد نتنياهو على البقاء بالسلطة

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم