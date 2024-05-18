إعلام إسرائيلى: جانتس سيعلن الليلة شروطه ومطالبه لنتنياهو من أجل بقائه فى الحكومة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن بيني جانتس سيعلن الليلة عن شروطه ومطالبه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل بقائه في الحكومة ومجلس الحرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن مجلس الحرب يجتمع الليلة لاستئناف بحث قضية المحتجزين في قطاع غزة.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الوزير بيني جانتس سيلقي مساء اليوم خطابًا يحدد الخطوات التي على مجلس الحرب اتخاذها.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن جانتس لن يعلن استقالته، إنما سيوجه رسالة مفصلة حول ما يتوجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعله في المرحلة المقبلة.