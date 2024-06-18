عاجل.. انقطاع الكهرباء عن قرى جنوب لبنان جراء قصف إسرائيلى

انقطع التيار الكهربائي، مساء الاثنين، عن عدد من القرى جنوبي لبنان، جراء قصف إسرائيلي طال بلدة رب الثلاثين.

وأفادت "الوكالة الرسمية اللبنانية في خبر مقتضب بـ "قصف مدفعي معاد (إسرائيلي) ثقيل على بلدة رب ثلاثين".

وأوضحت أن "القصف على بلدة رب ثلاثين تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن قرى الطيبة ودير سريان وعدد من القرى الجنوبية الأخرى".

وتتزامن هذه الهجمات مع زيارة بدأها المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى إسرائيل، الاثنين، من المتوقع أن تقوده إلى لبنان غدا الثلاثاء ضمن جهود تهدئة الأوضاع على الحدود بين الجانبين، بعد أن تصاعدت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان تصعيدا لافتا، ودعت الولايات المتحدة مرارا إلى احتوائه.

والتقى هوكشتاين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.