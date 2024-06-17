جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

حسم الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، صحة ركلة جزاء أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك ضد المصري في لقاء اليوم ببطولة دوري نايل.

وقال جريشة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ركلة جزاء صحيحة والكرة لم تتعد بكامل هيئتها خط المرمى وبالتالي هو قرار صحيح بعدم احتسابها".

وأضاف: "في نفس الوقت كان يجب إعادة ركلة الجزاء بسبب دخول باهر المحمدي منطقة الجزاء أثناء تنفيذها ومعاقبته بإنذار".

وقد أضاع "زيزو" ركلة جزاء بالدقيقة 72 والتي كان عليها جدلا تحكيميا كبيرا حول صحتها حول عدم عبور الكرة من عدمها على خط المرمى.

وتغلب المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك، بهدفين لهدف في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

ورفع المصري رصيده إلى 42 نقطة في وصافة دوري نايل، بينما تواجد الزمالك بالمركز الـ11 بـ31 نقطة.