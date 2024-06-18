الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى ذكرى رحيله.. 3 مواقف بين الفنانين والشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى

الشيخ الراحل محمد
الشيخ الراحل محمد الشعراوي

تمر علينا اليوم الذكرى السادسة والعشرون لرحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوي الذي رحل عن عالمنا في عام 1998 تاركا وراءه العديد من المحبين والذين اهتموا بما يقوله وتعلموا على يديه الكثير والكثير من الأمور الدينية.

وكان للشيخ محمد متولي الشعراوي العديد من المواقف التي جمعته مع الفنانين وتركت أثرا لها تحدث عنها الناس، ويستعرض الدستور في التقرير التالي بعض من تلك المواقف.

txt

الأزهر للفتوى يُقدِّم تعريفًا بسيرة إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى

الشيخ الشعراوي والفنان عماد حمدي

قام الشيخ الشعراوي بزيارة الفنان عماد حمدي الذي عاني في آخر فترة في حياته من الاكتئاب الشديد خاصة بعد وفاة أخيه التوأم عبد الرحمن حمدي الذي كان مرتبطا به ارتباطا تاما وبقي في المنزل لمدة 3 سنوات فقد خلالهما النظر من كثرة الحزن.

وعندما وصل إلى مسامع الشيخ الشعراوي تلك الأخبار قام بترتيب زيارة إلى منزله وجلس معه ليخفف عنه ما يمر به. 
في ذلك الوقت كانت تعيش مع عماد حمدي طليقته الفنانة فتحية شريف وسألت الشعراوي قائلة: "ياشيخنا الناس بيقولوا لي انتوا إزاى عايشين مع بعض وانتوا متطلقين هل خدمتى له وإقامتى معاه حرام"؟
ليرد عليها الشعراوي  ضاحكا وقال: أكبر ثواب بتعمليه إنك بتخدمى أبو ابنك اللي بيحاسب العباد ربنا.

الشيخ الشعراوي ورشوان توفيق

كان الشيخ الشعراوي يشيد بأداء الفنان رشوان توفيق في دور الزعيم الراحل محمد كريم الذي قام به في المسلسل الرمضاني القديم الأبطال وكتبت وقتها جريدة أخبار اليوم مانشيت كبير ''على لسان إمام الدعاة برافو رشوان توفيق" 
قام  الفنان رشوان توفيق على الفور بالذهاب لمقابلته فى بيته بالهرم،  وصرح أن الشعراوي قال له أول ما رآه لا أستطيع أن أرى مشهد إعدامك فى المسلسل ووضعت يدى على عينى حتى لا أراه، وظلت ابنتى تقول لى ده  تمثيل.

txt

بمناسبة عيد ميلاد "الزعيم".. عندما قارن غالى شكري بين عادل إمام ومحمد متولي الشعراوي


الشيخ الشعراوي ومديحة كامل

قامت الفنانة الراحلة مديحة كامل بالحجاب وبالاعتكاف قبل وفاتها وابتعدت تماما عن الأضواء وتقربت من الشيخ الشعراوي وقامت بزيارته خلال شهر رمضان عام 1992 وسألته كيف أتعلم ديني؟ فقال لها: الدين يعلم في 5 دقائق، لكن هناك اجتهادات شخصية على الإنسان أن يفعلها بنفسه من قراءات وتثقيف ديني، وكلما اجتهد الإنسان أكثر ترقى أكثر عند الله".

لتدخل بعد كلماته في نوبة بكاء وكانت وقتها تصور آخر أعمالها السينمائية فيلم أبواب إبليس، وفاجأت المخرج عادل الأعصر بقرار اعتزالها وقالت "مش هكمل الفيلم مهما حصل". 

وأكدت أنها اعتزلت، بقرار نهائي ولن تتراجع فيه والذي ساعدها على ذلك الشيخ الشعراوي.

الشيخ الشعراوي ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي ومديحة كامل الشيخ الشعراوي وعماد حمدي الشيخ الشعراوي ورشوان توفيق

مواد متعلقة

حواديت رمضان | قبل الفطار مع إمام الدعاة.. والسر وراء زواج «الشعراوى» فى سن صغيرة

الأكثر قراءة

جهاد جريشة يحسم لـ"الدستور" صحة ركلة جزاء زيزو أمام المصرى

زيزو يعلق على هزيمة الزمالك ضد المصرى

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": الإخوان لم يوافقوا على خلع مبارك

بائع غزل البنات بسوهاج يتحدث لـ«الدستور» عن سبب حزنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

صور

المؤنسات الغاليات يحتفلن بالعيد

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله