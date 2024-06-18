فى ذكرى رحيله.. 3 مواقف بين الفنانين والشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى

تمر علينا اليوم الذكرى السادسة والعشرون لرحيل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوي الذي رحل عن عالمنا في عام 1998 تاركا وراءه العديد من المحبين والذين اهتموا بما يقوله وتعلموا على يديه الكثير والكثير من الأمور الدينية.

وكان للشيخ محمد متولي الشعراوي العديد من المواقف التي جمعته مع الفنانين وتركت أثرا لها تحدث عنها الناس، ويستعرض الدستور في التقرير التالي بعض من تلك المواقف.

الشيخ الشعراوي والفنان عماد حمدي

قام الشيخ الشعراوي بزيارة الفنان عماد حمدي الذي عاني في آخر فترة في حياته من الاكتئاب الشديد خاصة بعد وفاة أخيه التوأم عبد الرحمن حمدي الذي كان مرتبطا به ارتباطا تاما وبقي في المنزل لمدة 3 سنوات فقد خلالهما النظر من كثرة الحزن.

وعندما وصل إلى مسامع الشيخ الشعراوي تلك الأخبار قام بترتيب زيارة إلى منزله وجلس معه ليخفف عنه ما يمر به.

في ذلك الوقت كانت تعيش مع عماد حمدي طليقته الفنانة فتحية شريف وسألت الشعراوي قائلة: "ياشيخنا الناس بيقولوا لي انتوا إزاى عايشين مع بعض وانتوا متطلقين هل خدمتى له وإقامتى معاه حرام"؟

ليرد عليها الشعراوي ضاحكا وقال: أكبر ثواب بتعمليه إنك بتخدمى أبو ابنك اللي بيحاسب العباد ربنا.

الشيخ الشعراوي ورشوان توفيق

كان الشيخ الشعراوي يشيد بأداء الفنان رشوان توفيق في دور الزعيم الراحل محمد كريم الذي قام به في المسلسل الرمضاني القديم الأبطال وكتبت وقتها جريدة أخبار اليوم مانشيت كبير ''على لسان إمام الدعاة برافو رشوان توفيق"

قام الفنان رشوان توفيق على الفور بالذهاب لمقابلته فى بيته بالهرم، وصرح أن الشعراوي قال له أول ما رآه لا أستطيع أن أرى مشهد إعدامك فى المسلسل ووضعت يدى على عينى حتى لا أراه، وظلت ابنتى تقول لى ده تمثيل.



الشيخ الشعراوي ومديحة كامل

قامت الفنانة الراحلة مديحة كامل بالحجاب وبالاعتكاف قبل وفاتها وابتعدت تماما عن الأضواء وتقربت من الشيخ الشعراوي وقامت بزيارته خلال شهر رمضان عام 1992 وسألته كيف أتعلم ديني؟ فقال لها: الدين يعلم في 5 دقائق، لكن هناك اجتهادات شخصية على الإنسان أن يفعلها بنفسه من قراءات وتثقيف ديني، وكلما اجتهد الإنسان أكثر ترقى أكثر عند الله".

لتدخل بعد كلماته في نوبة بكاء وكانت وقتها تصور آخر أعمالها السينمائية فيلم أبواب إبليس، وفاجأت المخرج عادل الأعصر بقرار اعتزالها وقالت "مش هكمل الفيلم مهما حصل".

وأكدت أنها اعتزلت، بقرار نهائي ولن تتراجع فيه والذي ساعدها على ذلك الشيخ الشعراوي.