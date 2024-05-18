السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب الله: استهدفنا تمركزًا لجنود الاحتلال فى موقع البغدادى بمُسيرة هجومية

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه تمركزًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع البغدادي بمسيرة هجومية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

وقصف حزب الله، مقر قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة.

 


وقبل قليل، أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه تجمعًا لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم بمسيرة هجومية.

 

كما استهدف حزب الله ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتدميرها.

القاهرة الإخبارية الاحتلال موقع ‏البغدادي مسيرة حزب الله كتيبة ليمان

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