السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل سياسى: إسرائيل لن تستطيع القضاء على المقاومة ومن الصعب اجتثاثها

جريدة الدستور

قال الدكتور منذر الحوارات الكاتب والمحل السياسي، إن الذي تريده تل أبيب من الإمعان في التصعيد العسكري هو أن تطبق شروط المنتصر، فهناك خلل في تعريف يوم الانتصار ما هو؟ هل هو قتل يحيى السنوار؟ هل هو اجتثاث حماس؟ هل هو إعلان استسلام حماس؟ كل هذه غير واقعية حقيقة، لأن حماس ليست مجرد تنظيم عسكري يمكن إنهاؤه بين ليلة وضحاها، بل مجموعة سكانية تقاتل لأجل الدفاع عن نفسها والحصول على حقوقها، وبالتالي من الصعب اجتثاثه.

وأضاف "الحوارات"، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل إذا قتلت السنوار فهي قتلت سابقًا من هو أهم من السنوار الشيخ أحمد ياسين والرنتيسي وغيرهما، ومع ذلك بقيت المقاومة، وإذا استطعت أن تجتث عسكريًا فهو يعود من جديد، وبالتالي فكرة تعريف النصر إسرائيليًا هو تعريف مطاط وهلامي تستخدمه إسرائيل لإطالة زمن الحرب وفق أهدافها الاستراتيجية بعيدة المدى.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك قرار وطني فلسطيني للنقاش في نهاية الحرب والنقاش في الكيفية التي يمكن فيها التغلب على الطموحات الاستراتيجية الإسرائيلية، لكن هذا بحاجة إلى جسارة وجرأة وموقف فلسطيني صارم، مشيرًا إلى أنه ما لم يحصل هناك توافق فلسطيني حول الماهية التي يواجه فيها الأطماع الإسرائيلية باعتقاد إسرائيل مستفيدة من استمرار الحرب فهي تحصل على الدعم.

التصعيد العسكري المنتصر حماس يحيي السنوار أحمد ياسين المقاومة إسرائيل الحرب

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