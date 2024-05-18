السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهباش: ستتوقف الحرب إذا أرادت أمريكا.. وعلى الدول العربية تغيير لغة الضغط

محمود الهباش
محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن أمريكا تتحمل كامل المسئولية عن محرقة غزة بسبب دعمها للعدوان الإسرائيلي وإمداده بالمال والسلاح والصواريخ والقنابل الفتاكة وتوفير الحماية لدولة الاحتلال أمام المؤسسات الدولية والقانونية، مشيرًا إلى أن الحرب ستتوقف إذا أرادت أمريكا وعلى الدول العربية تغيير لغة الضغط.

وأضاف الهباش، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تتحمل وزر جميع الضحايا من أبناء شعبنا الذين تقتلهم آلة البطش الإسرائيلية عبر عدوانها المستمر على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، ويجب تغيير لغة الخطاب مع الولايات المتحدة والحديث معها بأسلوب لا تفهم غيره وهو لغة المصالح.

وأوضح أن واشنطن وربيبتها اسرائيل لا تقيمان وزنًا أو اعتبارًا لا للأخلاق ولا للقانون الدولي والطريقة الوحيدة القادرة على إجبار واشنطن للانصياع للإرادة الدولية واتخاذها قرارًا بوقف العدوان هي الضغط عليها من خلال مصالحها المنتشرة في دول العالم الإسلامي.

القاهرة الإخبارية أمريكا محرقة غزة الاحتلال الدول العربية قطاع غزة الضفة الغربية القدس المحتلة

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