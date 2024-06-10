موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

ينتظر الملايين من موظفي القطاع الخاص والحكومي، إصدار منشور من مجلس الوزراء ووزارة العمل يحدد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتحديد موعد الإجازة للقطاع الحكومي، خلال تلك الأيام، ومن ثم سيصدر وزير العمل حسن شحاتة قرار إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص.

موعد وقفة عرفات

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، يوم الخميس الماضي، بأن يوم الجمعة الماضي الموافق 27 يونيو 2024، هو أول أيام شهر ذي الحجة، لذا فإن وقفة عرفات ستصبح يوم السبت المقبل 15 يونيو.

إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص

ويتوقع الجميع أن تكون إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، مماثلة لاجازة العاملين بالقطاع الحكومي، والتي متوقع لها أن تبدأ الجمعة 14 يونيو وحتى السبت 22 يونيو، على أن يعاود العاملين بالقطاع الخاص مباشرة عملهم يوم الأحد 23 يونيو.

إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الحكومي

وينتظر العاملين بالقطاع الحكومي، منشور رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث من المقرر أن تكون الإجازة للقطاع الحكومي 9 أيام، حيث يتخللها عطلة أسبوعية (الجمعة والسبت).

أيام إجازة عيد الأضحى 1445

يوم الجمعة 14/6/2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت 15/6/2024 وقفة عرفات.

يوم الأحد 16/6/2024 أول أيام عيد الأضحى 1445.

يوم الاثنين 17/6/2024 ثاني أيام عيد الأضحى 1445.

يوم الثلاثاء 18/6/2024 ثالث أيام عيد الأضحى 1445.

يوم الأربعاء 19/6/2024 رابع أيام عيد الأضحى 1445.

يوم الخميس 20/6/2024 إجازة بدلا من السبت العطلة الرسمية وقفة عرفات.

يوم الجمعة 21/6/2024 عطلة أسبوعية.

يوم السبت 22/6/2024 عطلة أسبوعية.