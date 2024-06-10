صور الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية" الإثنين 10/يونيو/2024 - 03:06 م 6/10/2024 3:06:30 PM الايد الشقيانه فى حراره الجو - تصوير محمد أسد شارك طباعة الايد الشقيانه فى حراره الجو الايد الشقيانه فى حراره الجو الايد الشقيانه فى حراره الجو الايد الشقيانه فى حراره الجو الايد الشقيانه فى حراره الجو الايد الشقيانه فى حراره الجو الايد الشقيانه فى حراره الجو الايد الشقيانه فى حراره الجو الايد الشقيانه فى حراره الجو الايد الشقيانه فى حراره الجو WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.44 PM (1) WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.44 PM WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.45 PM (1) WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.45 PM WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.46 PM (1) WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.46 PM (2) WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.46 PM WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.47 PM (1) WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.47 PM WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.48 PM (1) WhatsApp Image 2024-06-10 at 1.09.48 PM شارك طباعة