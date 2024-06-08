بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت؛ نتيجة الدور الأول الشهادة الابتدائية ‏للعام الدراسي 2023-2024.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وجه وكيل الأزهر، تيسيرًا على طلاب الأزهر، بنشر نتيجة الشهادة الابتدائية ‏الأزهرية 2024 على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية:

1. الدخول إلى بوابة الأزهر الالكترونية.

2. اختيار “خدمات الطلاب”.

3. اختيار "نتائج الامتحانات".

4. اختيار "نتيجة الشهادة الابتدائية".

5. اختيار الفصل الدراسي (الترم الثاني).

6. إدخال رقم الجلوس.

7. إدخال الاسم الرباعي.

8. اختيار المحافظة.

9. الضغط على "استعلام".

10. ستظهر نتيجة الطالب مفصلة، تشمل درجاته في جميع المواد.

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نصائح للحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

تأكد من كتابة رقم الطالب بشكل صحيح.

تأكد من كتابة اسم الطالب بشكل صحيح.

تأكد من كتابة اسم المدرسة بشكل صحيح.

تأكد من كتابة اسم الشعبة بشكل صحيح.

تأكد من كتابة اسم الترم بشكل صحيح.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

يتكون مجموع درجات الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني من 275 درجة، موزعة على النحو التالي:

المواد الأساسية (275 درجة):

القرآن الكريم (50 درجة)

اللغة العربية (50 درجة)

الرياضيات (50 درجة)

التربية الإسلامية (50 درجة)

الدراسات الاجتماعية (25 درجة)

العلوم (25 درجة)

اللغة الانجليزية (25 درجة)

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 194263 طالبا وطالبة، حضر منهم 192001، وبلغ إجمالي الناجحين 158594 بنسبة 82.60%، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 35669.