عاجل|135 جنيها للكيلو.. ضخ كميات كبيرة من الماشية واللحوم البيضاء والحمراء بمنافذ "التموين"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن ضخ كميات كبيرة من الماشية واللحوم في المجمعات الاستهلاكية، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث تم التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية.

وأشارت وزارة التموين، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم توزيع اللحوم عبر عدة منافذ، منها 1350 مجمعًا استهلاكيًا، مع زيادة معدلات الضخ اليومية بمعدل 50% عن المعدل الطبيعي.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال جولة تفقدية بمنفذ أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن الـ30 ألف رأس من الماشية الحية وطازجة ومبردة، تتنوع ما بين أغنام، وأبقار، وضآن مبرد.

وأشار "كمال"، إلى أنه يتم طرح كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا، و335 جنيهًا للبلدي الطازجة، كذلك الضأن المجمد بسعر 335 جنيه للكيلو، ويصل سعر الضأن البلدي 360 جنيهًا للكيلو، لافتَا إلى أنه يتم طرح كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا، ويتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن، إضافة إلى 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف أنه تم أيضَا بالتوازي طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية أيضا بكميات كبيرة، إذ سيتم طرح 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، وكذا 60 ألف طن من الزيوت، و20 ألف طن من المكرونة، و15 ألف طن من الأرز، إضافة لتكثيف طرح السلع التموينية لتزامن فترة العيد مع استمرار ضخ السلع التموينية.

مواعيد عمل المجمعات الاستهلاكية في عيد الأضحى

ونوه بأن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في العمل واستقبال المستهلكين يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد مع تحديد 2 مخزن جملة في كل محافظة خلال هذه الفترة أيضًا؛ لإمداد المنافذ التموينية بإستمرار.

ولفت إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية طوال أيام العيد سواء بالوزارة أو مديريات التموين بالمحافظات أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيتم المرور على مستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحال البقالة للطمأنة، والتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين بوزارة الداخلية.

من جهتها؛ أشارت هالة غريب، مديرة مديرية وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، إلى تسيير 25 حملة رقابية تجوب أنحاء المحافظة على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ لضبط أي مخالفات في الاسواق، لافتة إلى عمل غرفة عمليات مركزية في المديرية؛ لمتابعة حالة الأسواق أولًا بأول، والتأكد من وصول كافة السلع للمواطنين دون حدوث أي عمليات احتكار.

وقالت مديرة مديرية وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، إنه يتم ضخ من 120 إلي 150 طن يوميًا من اللحوم بمنافذ المحافظة.

وفي ذات السياق، قال شريف حسن مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم يوميَا ضخ من 110 لـ120 عجلًا، في عدد 127 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة في القاهرة الكبري ( القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية )، موضحًا أن أجمالي عدد الفروع التابعة للشركة يبلغ 304 فروع في إقليم القاهرة الكبرى.

وأشار محمد كمال، مدير فرع أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى أن معدل الضخ اليومي من اللحوم الطازجة والمبردة يتراوح من 1.5 طن إلى 2 طن، لافتًا إلى أن المستهلك من حقه الحصول على أي كميات من اللحوم.

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