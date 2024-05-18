تاكنبرج: على المجتمع الدولى الضغط بقوة لمنع الإبادة الجماعية ووقف العدوان

قال الدكتور ليكس تاكنبرج، المستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، إن استجابة المجتمع الدولي قد شاهدناها على مدار السبعة أشهر الماضية، ومن الواضح تمامًا أن الأمر غير كاف أن تكون هناك وحدة فقط، ولكن يجب أن يكون هناك دعم كبير لمنع الإبادة الجماعية التي نشهدها ونلمسها في قطاع غزة.

وأضاف تاكنبرج، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الدولي عليه التزام كبير للضغط على إسرائيل من أجل وقف هذا العدوان وأن يتم اتخاذ إجراءات محددة من أجل تغيير الموقف الرهن، مؤكدًا أن الأمر غير كاف من أجل وقف الحرب فلا بد من أن يكون هناك مزيد من الجهود من المجتمع الدولي، ولا بد أن تكون هناك استجابة وأنشطة على أرض الواقع وإجراءات فاعلة من أجل تحقيق نجاح في هذا الملف ووقف هذه المذابح قبل أن تستمر لسنوات.

وأوضح أن هناك ضوءًا من الأمل قد رأيناه، وهو على سبيل المثال الإجراءات التي لم تتخذها فقط دول الغرب، ولكن أيضًا من خلال الناس العاديين في دول الغرب والمواطنين والشعوب التي بدأت تصحو، وبدأت تحتج، وبدأت تتحرك بكل شجاعة دعمًا للقضية الفلسطينية، ودعمًا لوقف العدوان في غزة، بالإضافة إلى هذا رأينا أن هناك أنشطة وتحركات جديدة في دول الغرب وبعض القوى التي ترغب في الضغط على حكوماتها من أجل السير بخطوات إيجابية وسريعة في حل هذا الملف، ولم تتوقف هذه الخطوات والتحركات على مدار الأشهر الماضية.

