الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حقيقة فرض رسوم على استخدام تطبيق "إنستاباى"؟

إنستا باي
إنستا باي

كشف الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، عن حقيقة فرض رسوم على تطبيق "إنستاباي"، مؤكدًا أن إجمالي عدد المتعاملين مع التطبيق 6 ملايين ونصف مواطن مصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عدد المواطنين 66.4 مليون مواطن من لهم حق الشمول المالي، أي أن هناك 10% من المصريين، وهي نسبة ليست كبيرة لدرجة فرض رسوم على تطبيق "إنستاباي".

47 مليون مواطن يتعاملون من خلال المنتجات المصرفية

وتابع: "وصلنا لـ47 مليون مواطن بيتعاملوا من خلال المنتجات المصرفية، ومازلنا في حاجة إلى زيادة هذه الأعداد، وهذا يجعلني أؤكد أنه خلال الفترة الحالية لا أتوقع وجود رسوم على هذا التطبيق". 

وعن الخدمات الجديدة التي يحصل عليها المواطن من خلال "إنستاباي"، أكد أن التطبيق عرض خدمة الكيو أر كود، وهي عن طريق إرسال اللينك يسمح لمرسل النقود عدم الوقوع في الخطأ وإرسال المبلغ لشخص آخر.

وأوضح أن هناك 33 بنكًا تعمل بالتعاون مع تطبيق الإنستاباي، أي أن هناك فقط 3 بنوك لا تتعامل مع هذا التطبيق فقط، مبينًا أنه خلال الفترة المقبلة، سيتم إدراج خدمة استقبال الأموال من إنستاباي من خلال ماكينات "الصراف الآلي".
 

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