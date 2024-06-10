الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 بمادة التربية الدينية.. ورسالة من وزير التربية للطلاب والمعلمين

الثانوية العامة -
الثانوية العامة - أرشيفية

بدأ طلاب الثانوية العامة 2024، صباح اليوم الإثنين، امتحاناتهم في مادة التربية الدينية، إيذانا بانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024.

ويؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا، بينما يؤدي الطلاب امتحان مادة التربية الوطنية في اللجنة الثانية لمدة ساعة ونصف من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف.

رسالة من وزير التربية للطلاب والمعلمين

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة للطلاب والمعلمين، حثهم فيها على بذل قصارى جهدهم وتحقيق أفضل النتائج.

وقال حجازي في رسالته: "أبنائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أتوجه إليكم برسالة من القلب قبل انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة كأب وليس كمسئول، ثقوا في قدراتكم، واحرصوا على الاجتهاد أثناء المراجعة والتركيز أثناء إجابة الامتحانات، وابتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسائل تشتيت أخرى".

وأضاف وزير التربية والتعليم: "مستقبلكم لا يتوقف عند مجرد اجتياز اختبارات الثانوية العامة، فالنجاح في الحياة له سبل شتى ولا يرتبط إطلاقًا بمجرد النجاح في الامتحانات".

 

 

بعد قليل.. فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2024

إجراءات أمنية مشددة

وتُطبق وزارة التربية والتعليم إجراءات أمنية مشددة؛ لضمان سير الامتحانات بنزاهة، حيث يتم تفتيش الطلاب بدقة عند دخولهم اللجان، ويمنع دخول أي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة. كما تتم المتابعة الدائمة لقاعات الامتحانات من خلال كاميرات المراقبة.

الدعوة لحضور المراجعات النهائية المجانية

وطالب وزير التربية والتعليم الطلاب بحضور المراجعات النهائية المجانية التي تنظمها الوزارة على مستوى المحافظات، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

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اجراءات تفتيش لطلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان

 

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