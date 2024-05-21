الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية وسط اشتباكات مع الفلسطينيين.

وأوضحت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها على مدار 8 ساعات متواصلة.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن أكثر من 1000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث كثف الاحتلال من قصفه على جنين كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية جنين تعزيزات عسكرية الاحتلال اشتباكات الفلسطينيين العملية العسكرية مدينة جنين

مواد متعلقة

الاحتلال: أكثر من 1000 جندى يشاركون بالعملية العسكرية فى جنين

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات بغزة خلال 24 ساعة

محلل سياسي: قرار "الجنائية الدولية" نقطة تحول مهمة بتاريخ الصراع على الهوية بفلسطين

مراسل "النيل للأخبار": الغارات الإسرائيلية مستمرة بشكل مكثف على رفح الفلسطينية

زلزال يضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. جانتس يهدد عرش نتنياهو بورقة "المحتجزين"

نتنياهو: جانتس اختار توجيه إنذار لى بدلا من حماس

نتنياهو: شروط جانتس تعنى إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية

وزير الاتصالات الإسرائيلى: أقترح على جانتس الاستقالة غدًا

الأكثر قراءة

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

عاجل| معدية أبوغالب.. تفاصيل مأساوية وحقيقة صادمة كشفتها التحقيقات

مفاجأة فى حادث معدية أبوغالب (التفاصيل الكاملة)

إعدام مدرس الفيزياء المتهم بتقطيع "طالب الدقهلية" 3 أجزاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

"الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" يوثق شهادات 100 معتقل فلسطيني لفضح جرائم الاحتلال

اليوم 228 للعدوان..الاحتلال يكثف غاراته فى شمال وجنوب غزة ويرتكب مجازر مروعة

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس