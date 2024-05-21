القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية وسط اشتباكات مع الفلسطينيين.

وأوضحت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في مدينة جنين ومخيمها على مدار 8 ساعات متواصلة.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن أن أكثر من 1000 جندي إسرائيلي يشاركون في العملية العسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث كثف الاحتلال من قصفه على جنين كما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.