الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف تجمعات للصحفيين الفلسطينيين فى جنين لمنعهم من توثيق جرائمهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تجمعات للصحفيين الفلسطينيين في جنين لمنعهم من توثيق الجرائم الإسرائيلية.

وأوضحت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من دخول مخيم جنين لانتشال المصابين؛ جراء العملية العسكرية.

وأكدت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أن دوي انفجارات متواصلة في مدينة جنين ومخيمها وانتشار قناصة الاحتلال على أسطح المنازل.

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