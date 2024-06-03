موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

تزايد معدل البحث اليوم عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج وموعد إعلانها وأيضًا رابط النتيجة، ونستعرض فيما يلي موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة سوهاج 2024 الترم الثاني، وأيضًا توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وأيضًا نسب النجاح فى الترم الأول.

موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سوهاج

قالت مصادر مطلعة في محافظة سوهاج، بانتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2024، وأنه من المحتمل أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، نهاية العام، فور اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وتوقعت المصادر أن يعتمد محافظ سوهاج الشهادة الإعدادية اليوم الإثنين، علي أن يتم عرضها عبر موقع مخصص من المحافظة لهذا الغرض وسيتم اعلان النتيجة بالاسم وأيضًا برقم الجلوس عبر رابط الموقع الذى سيتم إعلان النتيجة مع خلاله، والذى سيتم الإعلان عنه عقب اعتماد النتيجة.

وأشارت المصادر إلي أنه فى حال عدم اعتماد النتيجة من المحافظ اليوم الإثنين سيتم اعتمادها خلال أيًام من الأيام الثلاثة التالية وهى الثلاثاء والأربعاء والخميس خلال هذا الأسبوع.

انتهاء أعمال كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

انتهت أعمال الكنترول، وكان الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج قام بمتابعة أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2024 وأعمال التصحيح الجارية في لجنة النظام والمراقبة بقطاع مركز سوهاج.

والتقى «محمود» مع المعلمين المصححين والموجهين، وتأكد من انتظام أعمال التصحيح منذ اليوم الأول، ووجه بالمراجعة المستمرة والتأكد من حصول كل طالب على حقه بالكامل، مشيدا بدور جميع المعلمين في سرعة نهو كافة الأعمال بشفافية وإيجابية، كما تابع أعمال التصحيح والرصد لصفوف النقل.

وأكد وكيل الوزارة على الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير الامتحانات، وتنفيذ كافة تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتقديم كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح ٨٦%

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قد اعتمد، نتيجة الفصل الدراسي الأول يناير ٢٠٢٤ لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بلغت نسبة النجاح ٨٦ % على مستوى المحافظة..



وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ ٨٣ ألف ٧١٧ طالب وطالبة، حضر منهم ٨٣ ألف و٣٣٠ طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر ٧١ الف ٣٤٣ طالب وطالبة بنسبة نجاح ٨٦ %، مشيرا إلى أن قطاع الشمال حصل على نسبة ٧٣%، وقطاع وسط ٨٧%، وقطاع جنوب ٩١%، بنسبة عامة ٨٦ %.

