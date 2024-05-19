الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفوض "أونروا": نصف سكان غزة مضطرون للفرار من رفح جراء القصف المتواصل

فيليب لازاريني
فيليب لازاريني

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأونروا، إن نصف سكان غزة مضطرون للفرار من رفح الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وشدد "لازاريني"، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأردني، على أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، ولا خيارات لدى الفلسطينيين إلا بالعودة إلى منازلهم التي تهدمت.

198 من موظفي "الأونروا" قتلوا في الحرب بقطاع غزة

وأوضح المفوض العام لوكالة الأونروا أن العمليات العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحول دون إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع: 198 من موظفينا قتلوا في الحرب بقطاع غزة، و160 موقعًا تم تدميرها كليًا أو جزئيًا، وملتزمون بتطبيق توصيات تقرير المراجعة المستقلة لعمل الوكالة.

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