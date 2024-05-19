وزيرة التعاون الدولى بقطر: الجانب الفلسطينى من معبر رفح لا يزال مغلقًا بسبب سيطرة إسرائيل

قالت وزيرة التعاون الدولي بقطر إن الجانب الفلسطيني من معبر رفح لا يزال مغلقًا، بسبب سيطرة إسرائيل عليه، ما يشكل انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

توثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلى

انطلقت، أمس، المرحلة الثانية من أنشطة البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة المحتل الذين يتلقون الرعاية الصحية فى مستشفيات مصر. بدأت المرحلة الأولى بزيارة الفريق لمستشفى السعديين بمركز منيا القمح فى محافظة الشرقية، ثم زيارة مستشفى ههيا العام، حيث يتلقى الجرحى والمرضى الفلسطينيون الرعاية فى 7 مستشفيات عامة واثنين جامعيين فى محافظة الشرقية.

وتمتد أنشطة البعثة المشتركة فى مرحلتها الثانية لتشمل خمس محافظات، بهدف استكمال إعداد الملفات القضائية لمسابقة مرتكبى جرائم الحرب الإسرائيليين.