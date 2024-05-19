المرصد الأورومتوسطى: نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح الفلسطينية

قال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنه جرى رصد نزوح أكثر من 700 ألف شخص من رفح الفلسطينية منذ إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر التهجير القسري، وإن نحو 150 ألفًا نزحوا قسرًا من المدينة على مدار الأسابيع التي سبقت أوامر التهجير القسري.

وأكد عبده، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة، وجميع السكان يتعرضون للقصف الإسرائيلي، لافتًا إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة بلا مأوى، والاحتلال يجبر المدنيين على النزوح من منطقة إلى أخرى.

الاحتلال يستخدم سياسة العقاب الجماعي للضغط على الفلسطينيين

ونوه رئيس المرصد الأورومتوسطي بأن الاحتلال يستخدم سياسة العقاب الجماعي للضغط على الفلسطينيين، مشددًا على وجود رغبة لدى إسرائيل في استدامة عمليات التهجير القسري بحق الفلسطينيين، لافتًا إلى أن المرصد وثق تدمير الاحتلال الإسرائيلي 70% من المنشآت المدنية في قطاع غزة، فضلًا عن توثيق استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم النصيرات، وسط القطاع.

وطالب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتمكين مئات آلاف النازحين قسرًا من مدينة غزة وشمالي القطاع من العودة لمناطق سكنهم، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية أنهى بشكل فعلي ما يسمى المنطقة الآمنة التي كانت الملاذ الأخير للنازحين.