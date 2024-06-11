سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 11-6-2024

يحرص المواطنين قبل السفر على معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-6-2024 عبر جوجل، حيث شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وجود حالة من الاستقرار النسبي اليوم مع بداية التعاملات اليومية، وفق آخر تحديث في البنوك المصرية المُختلفة، وسجلت العملة الأمريكية بالبنك الأهلي المصري مبلغ 47.52 جنيه للبيع، و47.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في آخر تحديث بالبنك المركزي المصري 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 47.52 جنيه للبيع، و47.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك مصر 47.54 جنيه للبيع، و47.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.54 جنيه للبيع 47.64 جنيه للشراء.

أسعار العملات في مصر اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 47.64 جنيه للشراء، و47.78 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 51.14 جنيه للشراء، و51.31 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء: 60.48 جنيه للشراء، و60.67 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 155.16 جنيه للشراء، و155.91 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء: 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.

يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.