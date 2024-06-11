حالة الطقس اليوم فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

يشغل بال المواطنين معرفة حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات عبر جوجل، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم بكافة المحافظات والمدن المصرية، وسيسود طقس حار على شمال البلاد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة بجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير حالة الطقس اليوم الثلاثاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع الاستمرار فى الانخفاض المؤقت فى درجات الحرارة، لنشهد هدوء ما قبل الموجة الحارة التى تشهد البلاد بداية من اليوم الثلاثاء.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية نهارًا، وتصل إلى 41 مئوية على جنوب البلاد.

كشفت خرائط الطقس نشاط للرياح علي مناطق من شمال غرب مصر وشمال مصر وخليج السويس ومناطق من سيناء وخاصة علي المناطق المكشوفة.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

البحر المتوسط: معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح غدا الأربعاء تكون شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج من متر الى متر ونصف الرياح شمالية.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

يشهد طقس الإسكندرية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، وذلك يكون تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب الجمهورية خلال الفترة الحالية، حيث ستتجاوز درجات الحرارة 30 مئوية بعدة مناطق.

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الثلاثاء على مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 38 درجة.

السواحل الشمالية تكون 31 درجة.

جنوب سيناء تكون 39 درجة.

شمال الصعيد 34 درجة.

جنوب الصعيد ستكون 42 درجة.