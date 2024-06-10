شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لبحث جهود وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، والدفع قُدمًا باقتراح الرئيس جو بايدن للتهدئة، زار أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، القاهرة، أمس الإثنين، فى مستهل جولته الثامنة للمنطقة، منذ ٧ أكتوبر الماضى، التى تشمل إسرائيل والأردن وقطر، بينما كان سامح شكرى، وزير خارجيتنا، يجتمع مع نظيره الروسى، سيرجى لافروف، فى اليوم نفسه، بمدينة «نيجنى نوفجورود» الروسية، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات وزراء خارجية تجمع «بريكس»، التى تنتهى اليوم الثلاثاء.

جانب كبير من مباحثات وزيرى خارجية مصر وروسيا ركَّز على الأزمة الحالية فى قطاع غزة، وسبل تسويتها. وكالعادة، حرص وزير خارجيتنا على استعراض الجهود المصرية للتوصل إلى صفقة تؤدى إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. ورحّب شكرى بمقترح لافروف لعقد اجتماع مشترك بين وزراء خارجية روسيا ومصر والإمارات والأردن والسعودية وقطر، لمناقشة سبل تسوية النزاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى الشقيق، ودعم المسار السياسى وإحياء عملية السلام وفقًا للمرجعيات الدولية.

هنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن وزراء خارجية الدول العربية الخمس سبق أن عقدوا اجتماعًا افتراضيًا، فى ٣ يونيو الجارى، أكدوا خلاله أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأمريكى، وشدّدوا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التى يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار فى إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتوقيتات محددة وضمانات ملزمة.

المهم هو أن وزير الخارجية الأمريكى استهل جولته الثامنة للمنطقة بزيارة القاهرة، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسى، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وشهد اللقاء استعراض تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وجرى الاتفاق على تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية. ولدى مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى القطاع، شدّد الرئيس السيسى على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ تلك المساعدات.

شدّد الرئيس، أيضًا، على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع، ومنع توسيع دائرة الصراع، وأكد ضرورة المضى قدمًا فى إقرار حل الدولتين. وفى المقابل، أكد «بلينكن» تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسى والإنسانى وحرصها على الاستمرار فى العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم. ولعلك تتذكر أن المذكور قام خلال أولى جولاته، فى ١٢ أكتوبر الماضى، بزيارة تل أبيب، التى أقر فيها بأنه لم يذهب إلى إسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط، بل كيهودى فرّ جده من المذابح فى روسيا. ولعلك تتذكر، أيضًا أو طبعًا، أنه حين جاء إلى القاهرة، منتصف الشهر نفسه، لقنه الرئيس السيسى درسًا مهمًا فى التاريخ والحساب والأدب والأخلاق، وأيضًا فى السياسة الخارجية.

من القاهرة، توجه بلينكن، مساء أمس، إلى تل أبيب، للقاء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى، ووزير دفاعه يوآف جالانت، وفقًا للبرنامج الذى أعلنته الخارجية الأمريكية، والذى أوضح أن النقاش سيتركز حول مقترح الرئيس بايدن للتهدئة، الذى طرحه يوم الجمعة قبل الماضى، وأشار البيان إلى أن «بلينكن» سيؤكد أهمية قبول حركة «حماس» للاقتراح، الذى «يتطابق تقريبًا» مع الصفقة التى أقرتها الحركة، الشهر الماضى.

.. وأخيرًا، لا نرى جدوى من جهود شكرى ومحاولات لافروف وجولات بلينكن، ما لم يتم إجبار دولة الاحتلال، أمريكيًا وليس أمميًا، على قبول المسار الوحيد، أو الأوحد، لحل الأزمة، ودرء تفاقم تداعياتها الإنسانية والأمنية والعسكرية، ومنع توسيع دائرة الصراع فى المنطقة، والذى يبدأ من الوقف الفورى لإطلاق النار، وينتهى بمسار سياسى جاد لدعم تنفيذ حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطينى من حقه المشروع فى إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة، على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.