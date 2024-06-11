الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز

سعر الذهب اليوم فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الذهب
الذهب

يحرص عشاق الذهب ومحبين المعادن النفيسة معرفة سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث شهد سعر جرام الذهب عيار 21 وجود تراجعا طفيفا ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء بمحال الصاغة المصرية، إذ بلغ نحو قيمة 3095 جنيها للبيع، و3080 جنيها للشراء، مسجلا بذلك وجود انخفاضا بنحو 5 جنيهات.

سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

وترصد «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار الذهب اليوم  بمصر مع بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، عبر منصة «جولدن بيليون».

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو مبلغ 3095 جنيها للبيع، و3080 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المصرية قيمة 3540 جنيها للبيع، و3525 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 18
حقق سعر الذهب عيار 18 حالة من الثبات في بداية التعاملات، ليصل إلى 2657 جنيها للبيع، و2644 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 14
واصل سعر الذهب عيار 14 استقراره في بداية التعاملات، ليسجل 2066 جنيها للبيع، و2056 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 12
استقر سعر الذهب عيار 12 في التعاملات الصباحية عند 1771 جنيها للبيع، و1762 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 11 -6-2024، مبلغ 24800 جنيه للبيع، 24680 جنيه للشراء، وسيبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر.

تقرير يوضح التغيرات السعرية في الذهب محليا وعالميا

تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم بالدولار

وارتفع سعر الذهب بالدولار اليوم الثلاثاء في أولى جلسات الأسبوع للبورصة العالمية، لتسجل الأوقية نحو 2307 دولارا عند كتابة هذا التقرير، وتكون بزيادة نحو 13 دولارا مقارنة بالجمعة الماضية آخر جلسة تداول في الأسبوع الماضي.

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