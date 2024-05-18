الاحتلال يواصل إغلاق معبرى رفح وكرم أبوسالم

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن منفذ رفح من الجهة الفلسطينية تحول لساحة حرب بعدما قامت قوات الاحتلال بالسيطرة الكاملة عليه، لتدخل في اليوم الثاني عشر على التوالي لعدم إنفاذ المساعدات.

اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال

وأضاف "عماد"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفصائل الفلسطينية استهدفت عددًا من الجنود المتمركزة في منفذ رفح البري، لافتًا إلى وجود اشتباكات عنيفة بين الفصائل وقوات الاحتلال.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح إلى أنه تم استهداف مركبة إسرائيلية من قبل الفصائل الفلسطينية، فضلًا عن نسف منزل ملغم بالقنابل، جعلته الفصائل كمينًا لأعداد من قوات الاحتلال، وقتل منهم 15 جنديًا إسرائيليًا.