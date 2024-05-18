السبت 18 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أصعب 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من موجة الحر الشديد

الدكتورة منار غانم
الدكتورة منار غانم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد بدأت موجة شديدة الحرارة تؤثر على أغلب محافظات الجمهورية، وسيشهد اليوم مزيدا من الارتفاعات في قيم الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات عن العظمى في القاهرة الكبرى بسبب التأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. 

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والأجواء مشمسة بشكل كبير ويعمل على ارتفاع قيم الحرارة. 

مصادر الكتل الهوائية معظمها صحراوية مرتفعة فى قيم حرارتها

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن مصادر الكتل الهوائية معظمها صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها وهو ما سيجعل العظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ39 درجة مئوية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أجواء اليوم شديدة الحرارة في معظم المحافظات مثل الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وأجواء حارة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية.

الأرصاد موجة شديدة الحرارة الارصاد تحذر أصعب 24 ساعة الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية

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