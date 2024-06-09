ماذا يحدث فى حال عدم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل إجازة عيد الأضحى؟

كشف المستشار إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حقيقة تشكيل الحكومة وإعلان ذلك قبل الخميس المقبل، وهو آخر أيام الأسبوع وقبل بداية العطلة الرسمية وبدء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخميس المقبل من الممكن أن يتم الإعلان عن تشكيل الحكومة، وعرضه أو الانتظار بعد إجازة العيد، لافتًا إلى أنه لم يتأخر الإعلان عن التشكيل الحكومي أكثر من ذلك.

هل تحول الإجازة التشريعية التصويت على الحكومة الجديدة؟

وعن الإجراءات المتبعة، في حال الإعلان عن الحكومة الجديدة، أوضح أنه يتم التصويت على كل وزير، ورئيس الوزراء وبعد الانتهاء من الموافقة بواقع ثلثي الأعضاء، يعود الأمر مرة أخرى لرئيس الجمهورية لحلف اليمين.

وأكد أن هناك إجازة تشريعية تبدأ منذ شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر، وفي حالة تأخر الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، قبل الإجازة التشريعية، ستكون هناك جلسة طارئة بدعوى من رئيس الجمهورية لبحث الأمر والاستقرار على تصويت المجلس للحقب الوزارية الجديدة.

