نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، حيث يبحث الكثير من طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية الدور الأول للفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً “جوجل”، للاستعداد لدخول مرحلة دراسية جديدة سواء كانت: الثانوي العام أو التجاري أو الصناعي.

وفي السطور التالية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تعلن نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023-2024، محافظة المنوفية، خلال الأسبوع القادم، وذلك بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتمادها من قبل محافظ المنوفية وإعلانها رسميًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

وفي سياق متصل، يستطيع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية، الحصول على نتائج الفصل الدراسي الثاني لعام 2023-2024، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال الرابط اضغط هنــــــــــــا.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية

وفي سياق آخر، يمكن لطلابنا الأعزاء في الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية، الحصول علي نتائج الدور الأول للفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى (1) وهي: زيارة البوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية عبر الرابط من هنــــــــــــا.

الخطوة الثانية (2) وهي: علي الطالب/ة ادخال رقم الجلوس الخاص بك.

الخطوة الثالثة (3) وهي: علي الطالب/ة النقر على أيقونة “عرض النتيجة”.

الخطوة الرابعة (4) وهي: تظهر أمام الطالب/ة نتائج بكل وضوح.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

وفي هذا الجانب، يستطيع الطلاب والطالبات الإطلاع علي توزيع درجات الترم الثاني 2023-2024، جاءت علي النحو التالي:

جاء توزيع درجات مادة اللغة العربية والخط والإملاء: 40 درجة.

كما جاء توزيع درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

بينما جاء توزيع مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

ويأتي توزيع درجات مادة العلوم: 20 درجة

وتوزيع درجات مادة الرياضيات: 30 درجة.