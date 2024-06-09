الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شهود عيان من "النصيرات" لـ"الدستور": نجونا من موت محقق.. ونعانى من هول الصدمة

النصيرات
النصيرات

نجونا من الموت المحقق، بتلك الكلمات بدأت إسراء موسي من النصيرات بالمنطقة الوسطي في قطاع غزة، حوارها للدستور، كاشفة عن لحظات الرعب التي عاشها سكان النصيرات أثناء المجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحي.

وأضافت موسي أن أهالي النصيرات عاشوا أحداثا قاسية جدا، قائلة "تعرضنا لرعب ولقصف عنيف لا موجود بالخيال ولا بأفلام الأكشن، بس موجود عند المجرمين الصهاينة، وربنا وحده ينجينا من هذا الإجرام ".

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وأوضحت موسي أن القصف كان بالنصيرات، وهناك قوات خاصة اقتحمت المنطقة بالقرب من منزلها، متابعة "كنا بأمان الله نستعد لتحضير وجبة الغداء، فجأة ومن دون سابق إنذار قصفت الصواريخ ونزلت علينا كالمطر، وطائرات الكواد كابتر تطلق النار على الناس الهاربة من القصف وترمي قنابل متفجرة، والدبابات تطلق القذائف، مؤكدة أن القصف كان بشكل عشوائي دون أي تفريق بين المدنيين والأطفال والنساء، وأيضا قصفوا خيام النازحين من مدينة رفح.

وتابعت موسي: "أنا ما عرفت أتصرف من شدة الخوف فضلت أبكي وأحضن أخويا بزاوية من غرفة بالمنزل طوال اليوم، وخاصة أنه من ذوي الهمم وكان يصرخ كثيرا، لأن الحدث فوق الوصف، حدث ما بصير بالخيال ولا بالأفلام صعب جدا إنه يتنسى أو نتجاوز الرعب والإجرام الذي عشناه، موضحة أن القصف العشوائي استمر ٤ ساعات متواصلة، الدنيا كانت عبارة عن ضباب كثيف حجب رؤية كثافة القصف والركام، وحتى الآن نعيش بصدمة من هول الحدث وعنصر المفاجأة فيه".

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موسي: تم فتح قبور لشهداء سابقين حتي يدفن الشهداء الجدد

وأوضحت موسي أن الشهداء والجرحى كانوا بالشوارع ولم يستطع أحد إنقاذهم أو انتشالهم، مضيفة أنه تم دفن عدد من الشهداء بمقابر جماعية، وفي جثث أخرى لم يتمكن الأهالي من دفنها بقبر واحد، وفتحوا قبور شهداء آخرين، وتم وضعها فوقهم.

وحول الوضع الحالي في المنطقة، قالت موسي تم انسحاب قوات الاحتلال، لكن قصف الطائرات مازال وبأي لحظة يتم قصف أي منزل، لافتة إلى أن الدبابات في مناطق مطرفة لكن بين كل وقت يتم قصف قذائف".

وتابعت: "سمعت وأنا داخل المنزل وقت القصف، "بدي أروح أشوف بناتي، بناتي بالبيت، وفجأة سمعت صراخه عقب إصابته إصابة خطرة، استشهد على إثرها، وبعد ذلك عرفت أن بنت من بناته استشهدت أيضا، وبقيت زوجته ونجلته الأخرى".

الطهراوي:الكفار أيام الرسول ما اعتدوا على المسلمين مثل ما يفعله الصهاينة الآن بنا

فيما قال حسام الطهراوي، عشنا أهوال يوم القيامة، كأن القيامة قامت، الكفار أيام الرسول ما فعلوا بالمسلمين وبالرسول مثل ما يفعله الصهاينة الآن بنا. 

وأضاف الطهراوي أن ما حدث معهم في النصيرات من قصف مستمر عنيف مجزرة حقيقية، لا وصف لها ولا كلمات تقدر تنقل هول ما حدث، حتى بأفلام الرعب لم نشاهد رعبا مثل ما عشناه وشهدناه خلال القصف، وحتى الآن يعيشون بصدمة الحدث.

م.ن: الأهالي خرجوا للبحث عن أولادهم بالسوق وعادوا شهداء وأشلاء

مثل يوم القيامة، كان حدث مهيب وصعب علينا جميعا كسكان النصيرات، وخاصة نحن؛ لأننا كنا قريبين من مناطق القصف، ولكن نجونا بفضل الله، هكذا قالت السيدة "م.ن" من سكان النصيرات.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنها كانت داخل منزلها برفقة أسرتها، وفجأة سمعوا أصوات القصف بكل مكان حتى جدران المنزل اهتزت من شدة القصف، مشيرة إلى أن الناس بدأت في الهروب بعيدًا عن القصف، وخاصة أن القصف كان قريبًا جدا بمنطقة السوق.

وأوضحت أن الأهالي خرجوا للبحث عن أولادهم وزوجاتهم كانوا بالسوق وقف القصف، وسقط بينهم شهداء وجرحي بشكل كبير جدًا.

وتابعت: "الناس كلها كانت خائفة ومرعوبة، وخاصة أنهم لا يعرفون سبب القصف العنيف ولا تلك الصواريخ التي سقطت كالمطر فوقهم".

النصيرات قطاع غزة سكان النصيرات الشهداء الصهاينة

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