الأحد 09 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يتم تحديد المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024 وفق عدد الفصول المتاحة وعدد الطلاب الراغبون في الالتحاق بها ومتوسط مجموعهم في نتيجة الشهادة الإعدادية. وبعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الإسبوع الماضي ينتظر الطلاب إعلان المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024. 

متى يبدأ التنسيق في مصر 2024؟

تعلن مديريات التربية والتعليم تنسيق الثانوية العامة 2024 2025 على حدة، حيث يختلف من محافظة لأخرى حسب عدد فصول الثانوي العام المتاحة لديها، وعدد الطلاب الراغبون في الالتحاق به، ومتوسط مجموعهم في الشهادة الإعدادية.

ومن المتوقع أن يبدأ التنسيق في مصر لطلاب الشهادة الاعدادية خلال أيام من الآن. 

تنسيق الثانوية العامة 2024 الدقهلية ورابط النتيجة

بعد نتيجة الاعدادية.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في الإسكندرية

تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية

ومن المتوقع أن  يكون مجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024  في القليوبية قريب من تنسيق العام الماضي، وكانت محافظة القليوبية قد اعتمدت تنسيق الثانوية العامة 2023 القليوبية بحد أدنى 225 درجة. 

تنسيق الثانوية العامة 2024 المنوفيه

وتعلن المنوفية المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024، بعد اعتماده من  اللواء إبراهيم أبو ليمون،  والذي اعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023 المنوفيه 230 درجة، والثانوي الخاص من 208 درجة إلى 205 درجة. 

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة

ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة أعلى من العام الماضي، وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اعتمد درجات القبول في تنسيق التقديم لطلاب الثانوى العام للعام الدراسى 2023-2024 بحد أدنى 245 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بالمدارس الخاصة 140 درجة. 

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة 2025

اورتفع متوسط درجات طلاب الشهادة الاعدادية بعد اعتماد النتيجة من المحافظ، لذا من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة 2025 اعلى من العام الماضي.. وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 225 درجة إلى 220 درجة والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى 175 درجة والثانوي العام الخاص عربي، والمنازل لتكون بحد أدني ١٤٠ درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الدقهلية

ارتفع متوسط نتيجة الشهادة الاعدادية الدقهلية هذا العام عن العام الماضي، لذا من المتوقع أن يكون المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024 الدقهلية أعلى من العام الماضي. وكان محافظ الدقهلية تنسبق القبول بالصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2023/2024 بمجموع 243 درجة للحاصلين على الشهادة الاعدادية هذا العام بكثافة 45 طالبا لكل فصل، و175 درجة للثانوي العام الخدمات، و140 درجة للثانوي العام منازل، و140 درجة للثانوي العام خاص.

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تنسيق التمريض بمحافظة البحيرة 2024 وشروط وقواعد القبول بالمدارس

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الآن.. تنسيق مدارس التمريض في محافظة البحيرة 2024

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