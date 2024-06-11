يحرص المسلمون على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 11- 6- 2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل بالأدعية والأذكار أملا في أن يستجيب لهم الدعاء خلال الأيام الأوائل العشر المباركة.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 11- 6- 2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 11- 6- 2024 ودعاء الفجر.

أدعية مستجابة

دعاء الفجر مكتوب

في فجر هذا اليوم نسألك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرجا وأن تجعل لنا من كل هم مخرجا.

- اللهم سخر لي جميع خلقك، كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

ـ يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

أذكار الصباح اليوم

« اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ».

« بسم اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ، في الأرضِ، ولا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ»، (ثلاث مرات).

« أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وكَلِمةِ الإخلاصِ، ودِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ومِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ».

« أصبَحْنا وأصبَح المُلْكُ للهِ والحمدُ للهِ أسأَلُكَ مِن خيرِ هذا اليومِ ومِن خيرِ ما فيه وخيرِ ما بعدَه وأعوذُ بكَ مِن الكسَلِ والهرَمِ وسوءِ العُمُرِ وفتنةِ الدَّجَّالِ وعذابِ القبرِ».

دعاء للمتوفين

اللهم أسكنه فسيح جناتك وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله.اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي المتوفاة واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها وأدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وارزقها النعيم والسعادة في الدارين، واجعل لنا ولها دخول جنتك مع الأنبياء والصالحين، اللهم أنزل عليها الرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال، وارحمنا واغفر لنا جميعًا يا رب العالمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

دعاء دخول الامتحان

«اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلى حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

دعاء ختم القرآن

مستشهدا بما جاء أنس «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحَمِدَ الرَّبَّ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ: فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ مَكَانَهُ».

دعاء دخول المسجد

في "صحيح مسلم" عن أبي حميدٍ –أو: أبي أُسَيدٍ- قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دخل أحدُكم إلى المسجد فليُسَلِّم على النبي ﷺ، وليقل: اللهم افتحْ لي أبوابَ رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.