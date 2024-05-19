الصحة الفلسطينية تناشد المنظمات الإنسانية والأممية والدولية لتوفير المستلزمات الطبية

ناشدت الصحة الفلسطينية، المنظمات الإنسانية والأممية والدولية العمل على توفير المستلزمات الطبية وإدخالها إلى مستشفيات غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تصعيد عدوان الاحتلال ضد محافظات رفح والوسطى

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي مع مصر، وكرم أبوسالم التجاري جنوبي قطاع غزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، ما فاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.

ويتزامن إغلاق المعبرين مع تصعيد الاحتلال عدوانه ضد محافظات رفح والوسطى وغزة والشمال، وحتى منطقة المواصي، التي يُجبِر المواطنين على النزوح إليها.