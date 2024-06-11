كريم فهمى: أفلام عيد الأضحى 2024 مميزة.. وأبارك لصناع فيلم أهل الكهف

وصل منذ قليل الفنان كريم فهمي إلى العرض الخاص لفيلم أهل الكهف والمقام حاليًا بإحدى سينمات المولات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يشارك ضمن موسم أفلام عيد الأضحى ٢٠٢٤.

وقال كريم فهمي، إنه حرص على حضور العرض الخاص لفيلم أهل الكهف لتهنئة جميع أبطاله وصناعه على هذا العمل الرائع، مشيرًا إلى أنه تجمعه صداقة بالشاعر أيمن بهجت قمر مؤلف العمل، موجهًا له التهنئة على هذا الفيلم.

وأضاف "فهمي"، أن جميع الأفلام السينمائية المشاركة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024 مميزة ومختلفة ومتنوعة في قصصها ونوعياتها، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الأفلام.

فيلم أهل الكهف

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد، وخالد النبوي، ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه أيمن بهجت قمر، وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة؛ بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، وريم مصطفى.