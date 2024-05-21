الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بشير عبدالفتاح: خامنئى سارع لملء الفراغ السياسى والدستورى لعدم اتساع الأزمات فى الداخل الإيرانى

الدكتور بشير عبدالفتاح
الدكتور بشير عبدالفتاح

قال الدكتور بشير عبدالفتاح كاتب وباحث سياسي، إن المرشد الإيراني على خامنئي، في سرعة غير متوقعة أقدم على ملء الفراغ السياسي والدستوري الناجم عن رحيل رئيس الدولة الإيراني ووزير خارجيته بتعيين مسئولين ليحلا محلهما بموجب المادة 131 من الدستور علاوة على إعلان موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وأضاف عبدالفتاح، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الأمر هو لعدم اتساع الخرق بمعنى أن هناك أزمة أمنية جراء الحادث وسيتم تحديد مستوى هذه الأزمة خلال نتائج التحقيقات التي ستجرى للكشف عن ملابسات ذلك الحادث، مشيرًا إلى أن النظام سياسيا لا يريد أن يتسع الخرق السياسي والدستوري حتى لا ترتبك الأوضاع السياسي والاقتصادية لا سيما أنه بعد الحادث مباشرة تراجع الريال الإيراني أمام الدولار ليصبح بدلا من 55 ألف ريال مقابل الدولار 60 ألف ريال مقابل الدولار أي فقدت العملة قيمتها بنسبة 6% كما ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير وبدأ الناس يتجهون إلى الدولرة أي حيازة الدولار تحسبًا لأوضاع اقتصادية مضطربة.

وأوضح أن المرشد لا يريد أن تطول أمد الأزمة حتى لا تتفاقم التداعيات الاقتصادية والسياسية والأمنية لذلك سارع باتخاذ هذه الإجراءات لتكون إيران على موعد مع حدثين مهمين انتخابات رئاسية مبكرة علاوة على تحقيقات ستجرى لكشف ملابسات الحادث.

وأشار إلى أن مسألة بديل الرئيس ليست معضلة بأي حال من الأحوال لأن هناك نائبا أول للرئيس كان سيتقلد هذا المنصب بسهولة، كما أن الرئيس موقعه ليس مركزيًا في النظام السياسي الإيراني، لأن الدستور الإيراني يمنح المرشد أو القائد الأعلى للثورة السلطات اللانهائية، وهو مركز النظام السياسي، لذلك القلق في إيران هو على خلافة المرشد وليس إيجاد بديل لرئيس الجمهورية، موضحًا أن رئيس الجمهورية هو الرجل الثاني في النظام، إن لم يكن الثالث وبالتالي المعضلة في إيران هي استخلاف المرشد وليس رئيس الدولة.

القاهرة الإخبارية المرشد الإيراني الانتخابات الرئاسية المبكرة أوضاع اقتصادية مضطربة المرشد خامنئي

مواد متعلقة

حزب الله يستهدف تمركزًا لجنود الاحتلال فى موقع رويسة القرن بمزارع شبعا اللبنانية

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف تجمعات للصحفيين الفلسطينيين فى جنين لمنعهم من توثيق جرائمهم

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها

الاحتلال: أكثر من 1000 جندى يشاركون بالعملية العسكرية فى جنين

"الصحة الفلسطينية": الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات بغزة خلال 24 ساعة

محلل سياسي: قرار "الجنائية الدولية" نقطة تحول مهمة بتاريخ الصراع على الهوية بفلسطين

مراسل "النيل للأخبار": الغارات الإسرائيلية مستمرة بشكل مكثف على رفح الفلسطينية

زلزال يضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. جانتس يهدد عرش نتنياهو بورقة "المحتجزين"

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

السجن 15 سنة لـ"الإسرائيلي" بتهمة قتل شخص بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى