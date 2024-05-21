الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إكسترا نيوز: تأييد سياسى وشعبى لجهود القيادة السياسية فى دعم القضية الفلسطينية

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، عبر شاشتها تقريرًا لها، حمل عنوان: تأييد سياسي وشعبي لجهود القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد تقرير إكسترا نيوز"، أنه ومع اندلاع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي، ووجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.

وأوضح التقرير، أن مصر كثّفت من اتصالاتها الديبلوماسية بالتزامن مع القيام بدورها الإنساني في فتح معبر رفح على مدار 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولعبور المصابين والعالقين، وذلك تنفيذًا لتوجهات الرئيس السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في قطاع غزة لتخفيف المعاناة عنهم.

وأشار التقرير إلى أنه جاء دور مؤسسات المجتمع المدني بإعلان مؤسسة حياة كريمة عن مبادرة لنجدة أهل غزة في اليوم الثالث من اندلاع الصراع، ثم انضمام التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتلبية الأحزاب المصرية للدعوة في حشد المساعدات الإغاثية وتوجيهها إلى أهالي قطاع غزة على النحو العاجل.

وأكد، أنه مع اشتداد العدوان على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصاعد دعوات الاحتلال بدفع الفلسطينيين للنزوح جنوبًا في غزة استقرأت القيادة السياسية المصرية الخطط الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية وتصدت لها عبر التنسيق مع العواصم العربية والإقليمية والدولية للمبادرة بعقد قمم دبلوماسية تهدف للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، وإدانة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين.

وتابع: "خلال لقائه رؤساء ومثل بعض الدول أدان الرئيس السيسي التوجهات الإسرائيلية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية مشددًا على ضرورة العمل على استأنف محادثات السلام، فضلا عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي المصري وإصدار قرارات تدعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار، وإضافة أبعاد جديدة للدور المصري تعمل على حفظ الاستقرار والسيادة المصرية في سيناء".

واستكمل: المؤسسات النيابية في مصر سرعان مادعت إلى عقد جلسات طارئة للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ للتأكيد على الرأي العام المصري الرافض للصراع القائم في غزة، واستهداف الفلسطينيين العزل والتخطيط لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين قسريا إلى سيناء.

وواصل: أما على المستوى الشعبي فأعلنت القيادة السياسية أنها تصطف مع التوجه الشعبي العام في مصر ذلك التوجه الذي انعكس في النزول إلى مظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية، ورافضة أن تنجر السيادة المصرية إلى خطط إسرائيل هدامة تعض خط أحمر بالنسبة للأمن القومي.

الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية القضية الفلسطينية تأييد سياسي وشعبي السابع من أكتوبر قطاع غزة

مواد متعلقة

مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف تطورات اقتحام جنين بالضفة الغربية

همام مجاهد يكشف تفاصيل الاشتباكات فى حى البرازيل برفح الفلسطينية

رئيس بلدية جنين: انتشار قناصة الاحتلال على أسطح المنازل لاستهداف كل من يتحرك بالمدينة

بشير عبدالفتاح: خامنئى سارع لملء الفراغ السياسى والدستورى لعدم اتساع الأزمات فى الداخل الإيرانى

حزب الله يستهدف تمركزًا لجنود الاحتلال فى موقع رويسة القرن بمزارع شبعا اللبنانية

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف تجمعات للصحفيين الفلسطينيين فى جنين لمنعهم من توثيق جرائمهم

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها

الاحتلال: أكثر من 1000 جندى يشاركون بالعملية العسكرية فى جنين

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

عاجل.. المدعى العام لـ"الجنائية الدولية" يتلقى تهديدات من مسئولين أمريكيين حال استهداف إسرائيل

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

«عدل ربنا لازم يمشي»..القمار يقود مدرس فيزياء لحبل المشنقة بالدقهلية

جنسية الجبل الأسود.. "تارا عماد" تحقق أمنية والدتها بعد وفاتها

"الأعلى للثقافة" يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

ماذا ينتظر إيران بعد رئيسى؟

محمد الراعي

سارق الفرح فى الزمالك

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

صور

معدية أبو غالب: الأهالي في انتظار جثث المفقودين

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

محطة تل أبيب

المزيد

وفد دبلوماسي أوروبي يطلع على انتهاكات المستعمرين بحق المواطنين بالأغوار الشمالية

سر تصريحات نتنياهو وبايدن الغاضبة من الجنائية الدولية

عملية موسعة فى جنين.. والاحتلال ينشر 1000 جندى