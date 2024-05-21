الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

همام مجاهد يكشف تفاصيل الاشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية

جريدة الدستور

قال همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح البري، إن ما يحدث في نطاق الضفة الغربية في جنين وبيت لحم وغيرها، لم يخفف من وطأة ما يحدث من تصعيد إسرائيلي عسكري في مدينة رفح الفلسطينية من المنطقة الشرقية أو حتى منطقة جباليا أو في كامل قطاع غزة.

 

وأضاف مجاهد، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا هو اليوم الرابع عشر على التوالي التي تواصل وتقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من عملياتها العسكرية و-تحديدا- في مناطق شرق رفح الفلسطينية، ومنذ دقائق قليل سمع إلى قصف مدفعي عنيف من الناحية الفلسطينية من معبر رفح البري، وهذه المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في هذه المنطقة، بجانب مناطق أخرى في أحياء أخرى من المدينة.

 

ولفت إلى أن حي البرازيل شهد -خلال الأيام الماضية- اشتباكات عنيفة بين الفصائل المختلفة وقوات الاحتلال، التي تستخدم فيها قنابل المدفعية إضافة الطائرات المسيرة والحربية، بينما الزوارق الحربية الإسرائيلية تقصف مراكز ومقار الفصائل الفلسطينية في غرب رفح الفلسطينية، بحسب ما قالته قوات الاحتلال.

القاهرة الإخبارية الضفة الغربية جنين رفح الفلسطينية جباليا قطاع غزة تصعيد إسرائيلي معبر رفح

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