التهامى: مصر تحمل عبء القضية الفلسطينية وتحاول بكل الطرق إيجاد حل للأزمة

جمال التهامي رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة، إنه يجب أن نقر ونعترف أن مصر إذا تخلت عن القضية الفلسطينية فلا قضية فلسطينية، لأنها تحمل عبء القضية الفلسطينية من بدايتها حتى الآن وتحاول جاهدة بكافة الطرق أن تصل إلى حل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية هي عاصمة لفلسطين.

وأضاف التهامي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن ما تحملته مصر من القضية الفلسطينية حتى الآن لا تستطيع أي دولة أن تتحمله في العالم كله سواء من دول الجوار أو غيرها، مؤكدًا أن موقف مصر الدائم تجاه القضية الفلسطينية في هذه الآوانة اعتبارًا من مجازر والاعتداءات التي شنت على قطاع غزة حتى الآن، والتي كان من نتائجها حوالي ما يقرب من 35 ألف شهيد وما يزيد علي 70 ألف جريح ومصاب والإبادة الجماعية التي حدثت من المحتل الإسرائيلي وموقف مصر في جميع المنظمات الدولية ومع جميع رؤساء العالم لتوضيح مدى الجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الفلسطينيين العزل وإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين العزل بكافة الطرق حتى عن طريق الجو إلى أن أغلق المحتل الإسرائيلي معبر رفح هذا يدل دلالة قاطعة؛ علي أن مصر حريصة على الأخوة الفلسطينيين وعلى عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح، أن مصر عملت على شقين الأول حشد دولي وحشد عربي مع دول الجوار، وحشد دخلي أصلا من جميع أبناء الشعب المصري التي كانت ظهيرًا سياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي في وراء معالجته وضغطه على العدو الإسرائيلي لعدم تصفية القضية الفلسطينية.