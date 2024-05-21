الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسى سنوى وأهتم بمجريات قضية فلسطين

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية

قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إن لقاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي هو اللقاء السنوى والكل يترقب هذا اللقاء؛ لأنهم يستمعون إلى كلام الرئيس السيسي عن دور المكتبة فى ضوء سياقها الإقليمى والعالمى، والتفاعل مع المتغيرات العالمية.

وأضاف زايد، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة الحياة، أن اللقاء مع الرئيس السيسى تناول الحديث عن السلام والتعددية والتنوع والتفاعل مع متغيرات العصر والتطورات التكنولوجية الهائلة، والاهتمام بالشباب والأطفال والتوجه نحو المستقبل.

وأوضح، أن اللقاء تناول قضية غزة وما تخوضه إسرائيل من حرب إبادة والرئيس اهتم بقضية فلسطين وتحدث عن أنه لا سبيل إلا بعيش مشترك وسلام بين الشعوب"، مشيرًا إلى أن من أهداف وأدوار المكتبة خلق نوعا من الحوار بين الشعوب والأديان والثقافات.

الحياة اليوم مكتبة الاسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي قضية غزة حرب إبادة قضية فلسطين

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