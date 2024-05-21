مجازر مستمرة.. الاحتلال يبدأ عملية عسكرية فى جنين بالضفة الغربية ويحولها إلى ثكنة عسكرية

مجزرة جديدة أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الثلاثاء، اقتحامه مدينة جنين بالضفة الغربية ومخيمها، والدفع بأكثر من ألف جندي إسرائيلي وتعزيزات عسكرية إلى المدينة التي تقوم بمقاومة شرسة ضد الاحتلال الذي يسعى إلى بسط سيطرته على كامل الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها منها سواء من الفضة الغربية وبلداتها أو حتى من قطاع غزة، لكنه اليوم أصرّ على التواجد في جنين ومخيمها وقام بارتكاب جرائمه فيها باستهداف الأطباء والأطفال والنساء ونشر قناصته على المنازل لاستهداف المارة من الفلسطينيين.

جنين.. مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني

في تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية" عنون باسم "مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني. تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية"، أكد أن مجزرة جديدة في مدينة جنين بالضفة الغربية، ليست في غزة هذه المرة، لكنها في حق الشعب الفلسطيني، قوات الاحتلال تنفذ عملية توغل واسعة في مدينة ومخيم جنين، أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، لم يكتف الاحتلال ارتكاب مجازره في جنين التي راح ضحيتها أبرياء عزل، بل قام بتجريف وتدمير البنية التحتية لمعظم أنحاء المدينة والمخيم الفلسطيني.

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أنه في جريمة جديدة تضاف لسجل طويل من جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، بدوره حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة من خطورة استمرار حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والتي كان آخرها ما يحدث في جنين، مطالبا دول العالم بالضغط على إسرائيل من أجل وقف مجازرها بحق الشعب الفلسطيني.

الدفع بتعزيزات عسكرية

وفي فجر يوم الثلاثاء، دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، وسط اشتباكات مع فلسطينيين، حيث أسفرت العملية الموسعة في مدينة ومخيم جنين، عن وقوع 7 شهداء بينهم تلاميذ مدارس، وطبيب ومدرس، بجانب عشرات الإصابات.

القناصة فوق أسطح منازل جنين

رئيس بلدية جنين نضال عبدي، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي نشر القناصة على أسطح المنازل لاستهداف كل من يتحرك بالمدينة، كما أن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار على الفلسطينيين في مدينة جنين.

وأضاف رئيس بلدية جنين، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على سيارات الإسعاف في جنين لمنعها من انتشال المصابين، إضافة إلى قيامه بتدمير البنية التحتية في جنين وإطلاق النار على محولات الكهرباء، تنفيذه عمليات هدم بالمدينة، وتدمير البنية التحتية في جنين ومخيمها يفوق إمكاناتنا.

وأشار رئيس بلدية جنين إلى أنهم أخلوا رياض الأطفال وعدة مدارس في المدينة لتجنب تعرضهم للقصف الإسرائيلي، مؤكدًا أن كل حي في المدينة ومخيمها معرض للاستهداف الإسرائيلي.

تطورات اقتحام جنين ومخيمها

وقالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها لا تزال مستمرة والتي بدأت منذ الصباح الباكر، حيث تسللت قوة خاصة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إلى المدينة وإلى المخيم، وبعد ذلك دوت صافرات الإنذار في مخيم جنين ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة جدًا إلى المخيم بين 2000 جندي.

وأضافت السلامين، اليوم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك اشتباكات مسلحة ما بين المقاومين وقوات الاحتلال، حيث ارتقى سبعة شهداء وتسع إصابات، وبينها إصابتان في حالة حرجة بعد الإصابات الذين ارتقوا برصاص قناص الاحتلال منهم الطبيب وهو إخصائي في الجراحة في مستشفى الجنين الحكومي، وهو ذاهب إلى عمله، وطالب كان يقود دراجته الهوائية ارتقى شهيدًا بعد أن قنصه قناصة الاحتلال بالرأس، وأيضًا هناك معلم قد ارتقى شهيدًا خلال ذهابه إلى المدارس الحكومية التي يعمل بها، لافتةً إلى أن هناك بعض الإصابات من المدنيين جلهم في هذه العملية العسكرية.

وأوضحت أن بيانات الاحتلال قد تحدثت أن هناك عددًا من المسلحين قد ارتقوا أو حتى تم استهدافهم واغتيالهم بهذه العملية العسكرية، ولكن ليتضح فيما بعد حسب بيانات وزارة الصحة منهم من الطبيب المعلم والطالب وغيرهم من الشهداء الذين ارتقوا صباح هذا اليوم، وبين الحين والآخر تسمع دوي الانفجارات في مخيم جنين ومن أزقته بفعل أن المقاومة الفلسطينية تستهدف الآليات العسكرية التي تتوغل في أزقة المخيم بعبوات محلية الصنع لتسمع دوي الانفجارات بين الحين والآخر.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من قناص للاحتلال ينتشر على أسطح، كما أن الاحتلال جرف البنية التحتية كشارع الناصر، وتجريف للبنية التحتية في محيط مستشفى جنين الحكومي ما يدلل أن قوات الاحتلال لا تريد أحدًا من المصابين أن يعالج أو يتم نقله من داخل أزقة المخيم باتجاه مستشفى جنين الحكومي، لذلك هي تمنع الطواقم الطبية سواء من الهلال الأحمر الفلسطيني أو حتى من جميع الطواقم الطبية من الدخول إلى أزقة المخيم ونشل هؤلاء المصابين باتجاه المشافي الفلسطينية في مدينة جنين، مؤكدةً أن الاحتلال يريد فقط قتل الفلسطينيين، وهذا يدلل على أن المدنيين قد أصيبوا في هذه العملية العسكرية.

استهداف الصحفيين لمنع توثيق جرائم الاحتلال

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف تجمعات للصحفيين الفلسطينيين في جنين لمنعهم من توثيق الجرائم الإسرائيلية، كما منع الطواقم الطبية من دخول مخيم جنين لانتشال المصابين؛ جراء العملية العسكرية.

مجزرة الاحتلال فى محاولة يائسة ولن نتوقف عن المقاومة

بينما قالت حركة حماس إن مجزرة الاحتلال في جنين هي استمرار لمسلسل جرائم القتل والحصار والتجويع في رفح وجباليا ومختلف مناطق قطاع غزة، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت: "مجزرة الاحتلال في مخيم جنين محاولة يائسة لإثناء شعبنا عن المقاومة ولن توقف سعيه الحثيث نحو تحرير أرضه".