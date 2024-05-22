الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: إجلاء 6 جرحى من جيش الاحتلال بمروحيات عسكرية من غزة

مصابو جيش الاحتلال
مصابو جيش الاحتلال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأنه تم إجلاء 6 جرحى من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمروحيات عسكرية من قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

 

 

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في سياق آخر، قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبو كويك، إن منطقة حي الدرج والصحابة شهدتا قصفا إسرائيليا خلال ساعات الفجر الأولى.


وتابع أن هناك محورا مشتعلا منذ قرابة أسبوعين، تحديدا المحور الشمالي لقطاع غزة ممثلا بمخيم جباليا ومنطقة بلدة بيت لاهيا، حيث الغارات الإسرائيلية وإن كانت بوتيرة متباينة لكنها لا تتوقف على منطقة جباليا والأطراف الجنوبية من بلدة بيت لاهيا، حيث يسجل توغلا بريا جديدا في تلك المنطقة بعدما فرض الاحتلال الإسرائيلي طوقًا عسكريا على مشفى العودة وكمال عدوان وأجبر الطواقم الطبية هناك على إخلاء جميع المشافي لتتهاوى المنظومة الصحية بشكل كبير في المنطقة الشمالية من قطاع غزة.

 

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