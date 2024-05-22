الرئيس الفلسطينى: الاعتراف بدولتنا يسهم فى تكريس حق الشعب بتقرير المصير

أفادت مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، يؤكد أن اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطينية يسهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير.

وأعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية اعتبارًا من 28 مايو الجاري، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الذي اتخذته إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة أنه بهذه الخطوة المهمة أثبتت هذه الدول مرة أخرى التزامها الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني.