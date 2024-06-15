ننشر ميعاد وأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن أماكن وساحات صلاة عيد الأضحى في محافظة دمياط حيث تم تخصيص ٨٦ ساحة لصلاة العيد على رأسها ميدان الساعة في محافظة دمياط حيث سيتم إقامة صلاة العيد في تمام الساعة السادسة صباحا و١٢ دقيقة.

وفيما يلي بيان بأماكن وساحات صلاة عيد الأضحى في دمياط.

وفي سياق متصل أضاف الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة ، أنه وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالجهاز، جاري إعداد وتجهيز مصلى العيد بالحديقة المركزية حتى يكون جاهزا لاستقبال سكان المدينة وروادها، مشيرا إلى أنه سيتم تسيير سيارات مجلس الأمناء بالمجان لنقل سكان المدينة من جميع أحياء المدينة للحديقة المركزية لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك.

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل تحت إشرافه تضمنت كلًا من، نائب رئيس الجهاز ومعاونى رئيس الجهاز ومديرى الإدارات والمهندسين والمختصين من الإدارات المعنية بالجهاز، استعدادا لاستقبال المواطنين فى عطلة "عيد الأضحى" المبارك وإظهار جمال الأحياء بالشكل الحضارى والجمالى، لاستدامة الخدمات بالمدينة.





وأوضح رئيس الجهاز، أن إدارة الزراعة بالجهاز كثفت فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق وكافة أحياء المدينة، وقامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفورى لجميع أعمال قص الأشجار والنجيلة.

كما أعلنت مديرية التموين في دمياط، عن شن حملات مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري للمرور على محال الجزارة وبيع اللحوم للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، وأيضا متابعة حركة السلع والتأكد من بيعها بالأسعار المحددة وجودتها بالأسواق وتعزيز مراكز توزيع السلع والجمعيات الاستهلاكية بالسلع الأساسية واللحوم، موجهة بتعديل مواعيد عمل المخابز لتوفير الخبز على مدار اليوم ومتابعة إنتاجه بالاوزان والمواصفات المقررة،وكذلك زيادة حصص أسطوانات الغاز، ومتابعة الموقف على مدار اليوم والربط مع غرفة عمليات المحافظة.