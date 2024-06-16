الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حلوى وبالونات.. "حياة كريمة" تضفي الفرحة على الأطفال في صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص

حياة كريمة
حياة كريمة

في مشهد مبهج ومفرح، وزع متطوعو المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الحلوى والبالونات على المصلين والأطفال لمشاركتهم فرحة صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد عمرو بن العاص بالقاهرة.

استعدادات المساجد لصلاة عيد الأضحى

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الساحات والمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، لافتًا إلى أنه تم تجهيز وإعداد 6 آلاف ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بخلاف المساجد التي تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

أضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة الحياة، أنه يتم التنسيق ما بين مديريات الأوقاف والمحافظة والأجهزة المعنية من أجل الكثافة والخدمات التي تؤدى للساحات وفرشها واستيعابها للمصلين، وتم توجيههم بتجهيز أماكن للسيدات؛ سواء في الساحات أو المساجد حتى تكون مهيأة لمن يرغب من السيدات لصلاة عيد الأضحى، معقبًا: "نخصص أماكن منفصلة للرجال والنساء ونتمنى الالتزام بالتعليمات التي ينص عليها فريق العمل، حيث يوجد فريق عمل للتفتيش وفريق عمل للمتطوعين والمتطوعات بالمحافظات من أجل تهيئة وتجهيز الأماكن حتى يكون هناك مكان مستقل للسيدات، حيث لا يجوز شرعًا أن تصلي المرأة بجوار الرجل في صف واحد. 

وأوضح أنه تم نشر خطبة العيد على موقع الوزارة، لافتًا إلى أننا نوجههم بضرورة  التخفيف وعدم الإطالة في خطبة العيد خاصة في ظل حرارة الطقس.

موعد إجازة عيد الأضحى

بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك أمس السبت المواقف 15 يونيو 2024 والذي يعتبر يوم الوقفة، هو موعد بداية اجازة عيد اأضحى  2024 بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعاملين وتكون 6 أيام متصلة تستمر حتى الخميس 20 يونيو.

وحسب قرار رئيس الوزراء، يضاف إجازة عيد الاضحي المبارك العطلات الأسبوعية ومنها الجمعة 14 يونيو وكذلك الجمعة 21 يونيو والسبت 22 يونيو، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

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