اليوم 254 للعدوان.. أهالى غزة يحيون أول أيام عيد الأضحى تحت القصف المتواصل
أحيا سكان غزة أول أيام عيد الأضحى الذي يوافق اليوم 254 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع الفلسطيني، تحت وطأة القصف العشوائي من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.
قصف منازل المواطنين المأهولة وسط وجنوب غزة
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية وزوراق الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين المأهولة وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
37 ألف شهيد حصيلة العدوان
وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 30 فلسطينيًا، وأصيب 95 آخرون بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.296 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و85.197 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
أبرز التطورات في غزة خلال 24 ساعة
- نسف مربعات سكنية ومنازل في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
- تنفيذ حزامًا ناريًا عنيفًا شرق المحافظة الوسطى.
- شن قصف مدفعي عنيف على المناطق الشرقية لبلدة القرارة ومدينة دير البلح وسط القطاع.
- أطلاق نيران الزوارق الحربية تجاه ساحل مدينة غزة.
- إطلاق نيران طائرات "كواد كابتر" بكثافة على جنوب شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
- إطلاق قنابل دخانية وقذائف المدفعية صوب المناطق الغربية بحي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.
- شن قذائف المدفعية على منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.
- شن غارات جوية على مدينة رفح جنوبي القطاع.
- شن غارتين على حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.
- قصف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب غزة ولم يبلغ عن إصابات.
- شن قصف مدفعي على المناطق الشرقية لبلدة القرارة ومدينة دير البلح وسط القطاع.