الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم 254 للعدوان.. أهالى غزة يحيون أول أيام عيد الأضحى تحت القصف المتواصل

غزة
غزة

أحيا سكان غزة أول أيام عيد الأضحى الذي يوافق اليوم 254 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع الفلسطيني، تحت وطأة القصف العشوائي من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

قصف منازل المواطنين المأهولة وسط وجنوب غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية وزوراق الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت العديد من منازل المواطنين المأهولة وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

txt

"القاهرة الإخبارية": اتنشال جثامين 9 شهداء من تحت الأنقاض فى مدينة رفح الفلسطينية

 

37 ألف شهيد حصيلة العدوان

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 الساعات الماضية، استشهد خلالها 30 فلسطينيًا، وأصيب 95 آخرون بجروح، لترتفع أعداد الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.296 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و85.197 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

txt

استشهاد أكثر من 15 ألف طفل منذ بدء العدوان على غزة

أبرز التطورات في غزة خلال 24 ساعة

  • نسف مربعات سكنية ومنازل في بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • تنفيذ حزامًا ناريًا عنيفًا شرق المحافظة الوسطى.
  • شن قصف مدفعي عنيف على المناطق الشرقية لبلدة القرارة ومدينة دير البلح وسط القطاع.
  • أطلاق نيران الزوارق الحربية تجاه ساحل مدينة غزة.
  • إطلاق نيران طائرات "كواد كابتر" بكثافة على جنوب شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
  • إطلاق قنابل دخانية وقذائف المدفعية صوب المناطق الغربية بحي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.
  • شن قذائف المدفعية على منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.
  • شن غارات جوية على مدينة رفح جنوبي القطاع.
  • شن غارتين على حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة.
  • قصف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب غزة ولم يبلغ عن إصابات.
  • شن قصف مدفعي على المناطق الشرقية لبلدة القرارة ومدينة دير البلح وسط القطاع.
سكان غزة أول أيام عيد الأضحى اليوم 254 للعدوان رفح مدينة غزة القصف العشوائي

الأكثر قراءة

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

العيد الكبير.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة قنا

شروط توزيع الأضحية حسب الشرع.. تقوى وإحسان وإعانة للمحتاجين

عاجل.. إحاطة مهمة من القنصلية المصرية فى جدة بشأن فقدان الاتصال بحجاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا