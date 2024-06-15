"القاهرة الإخبارية": اتنشال جثامين 9 شهداء من تحت الأنقاض فى مدينة رفح الفلسطينية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية انتشال جثامين 9 شهداء من تحت الأنقاض في مدينة رفح الفلسطينية، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر وصباح اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الـ253.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن طواقم الإسعاف انتشلت 5 شهداء وعددًا من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي الجماصي والرملاوي في منطقة الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.